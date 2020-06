Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 20.06.2020

Diepholz (ots)

POL-DH:

Wagenfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Betrunkener Kleinkraftradfahrer

Am Freitag gegen 14:42 Uhr kontrollierte die Polizei auf der Diepholzer Straße einen 58-jährigen KKR-Fahrer. Der Mann konnte keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Zudem wurde durch die Polizeibeamten ein Atemalkoholwert von 1,04 Promille gemessen. Anschließend wurde dem 58-jährigen eine Blutentnahme entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Barnstorf - Betrunkene Pkw-Führerin

Am Freitagabend gegen 21:22 Uhr wurde eine 55-jährige Pkw-Fahrerin von der Polizei kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau unter starkem Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Der Fahrerin wurde eine Blutentnahme entnommen. Zudem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Diepholz - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 17:15 Uhr wurde ein 64-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Der 58-jährige Fahrer eines Pkw beabsichtigte von der Geschwister-Scholl-Straße nach rechts in die Straße "Auf dem Esch" abzubiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden 64-jährigen Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fahrradfahrer leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung einem Krankenhaus zugeführt. Ferner entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

PK Sulingen

Sulingen - Versuchert Einbruch in Bäckerei / Cafe

In der Zeit vom 29.05.2020 bis 19.06.2020 versuchte eine noch unbek. Person eine Tür an der rückwärtigen Gebäudeseite einer Bäckerei/ Cafe in der Lange Straße in Sulingen aufzuhebeln. Dabei wurde der Türrahmen nicht unerheblich beschädigt. Der Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt das Polizeikommissariat Sulingen unter der Tel.-Nr.: 04271/9490 entgegen.

Mellinghausen - Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Am 19.06.2020 gegen 23:10 Uhr hörte ein aufmerksamer Anwohner, wie eine noch unbek. Person eine Glasscheibe der Haltestelle in der Straße " Am Bahnhof " in Mellinghausen mittels eines unbek. Gegenstandes mutwillig zerstörte und verständigte daraufhin die Polizei. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Verursacher nicht mehr festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Hinweise zu tatrelevanten Beobachtungen nimmt das Polizeikommissariat in Sulingen unter der Tel.-Nr.: 04271/9490 entgegen.

Sulingen - Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Am 19.06.2020, zwischen 09:00 Uhr und 09:15 Uhr, beschädigte der noch unbekannte Fahrer eines roten Kfz beim Ein-/oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Schützenstraße in Sulingen einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw BMW/SUV an der hinteren rechten Kfz- Seite. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung dieser Verkehrsstraftat nimmt das Polizeikommissariat in Sulingen unter der Tel.-Nr.: 04271/9490 entgegen.

Borstel - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 19.06.2020, um 05:45 Uhr, befuhr ein 32 Jahre alter Leipziger mit einem Pkw Audi die Gemeindeverbindungsstraße von Vogtei in Richtung Sieden. Im Bereich Borstel wich der 32-Jährige einem Reh aus, kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und in der Berme zum Stehen. Der entstandene Gesamtschaden beträgt ca. 10.000 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch in der Atemluft des Kfz-Fahrers fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest am mobilen Alcomaten ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,11 Promille. Aufgrund dieses Wertes ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Auf die Einziehung des Führerscheines konnten sie jedoch verzichten, da der 32- Jährige nie einen Führerschein besessen hat. Er wird sich somit gleich für mehrere Verkehrsstraftaten verantworten müssen.

Wehrbleck - Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden

Am 19.06.2020, um 12:30 Uhr, befuhr ein 48 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Sulingen die B 214 in Richtung Diepholz. In Höhe des Wehrblecker OT Buchhorst musste der Sulinger seinen Pkw Opel verkehrsbedingt abbremsen. Diese Verkehrssituation erkannte eine nachfolgende 17 Jahre alte Fahranfängerin aus Mellinghausen zu spät und fuhr mit ihrem Leichtkraftrad auf den Pkw auf. Anschließend stürzt sie zu Boden und verletzt sich dabei leicht. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 2500 Euro beziffert.

PK Weyhe

Weyhe - Diebstahl von Fahrrädern aus einem Schuppen

In der Nacht vom 18.06.20 auf den 19.06.20 entwendeten unbekannte Täter aus einem verschlossenen Schuppen im Schlehenkamp in Weyhe-Lahausen zwei Herrenfahrräder sowie eine Gardena Gartenpumpe. Der Schaden wird auf ca. 900 Euro geschätzt.

PK Syke

- Fehlanzeige -

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell