Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Vor Ampel gefahren - Führerschein sichergestellt

Warstein (ots)

Nach einem Alleinunfall am Dienstag (19. Januar), gegen 16.35 Uhr, bilanzierte die Polizei 7.000 Euro Sachschaden, eine beschädigte Ampelanlage, ein demolierter Wagen, einen sichergestellten Führerschein und eine Blutprobe. Zuvor befuhr eine 59-jährige Warsteinerin mit ihrem Auto die Straße "Auf´m Bruch" in Richtung Hauptstraße. Dort wollte in Richtung Belecke abbiegen. Einem Alkoholwert von knapp über 2 Promille scheint es verschuldet zu sein, dass sie hierbei vor einen Ampelmasten fuhr. Die eingesetzten Polizisten stellten den Führerschein der Warsteinerin sicher und fuhren mit ihr zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus. Die Stadt Warstein wurde bezüglich der Sicherung der beschädigten Ampel informiert. (reh)

