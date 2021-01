Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Motor von Silo entwendet

Geseke (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Montag (11. Januar) und Dienstag (19. Januar) den Motor an einem Baustellensilo in der Straße "Am Steinkreuz". Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

