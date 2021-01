Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Uneinsichtiger Unfallfahrer

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, gegen 09:45 Uhr, sind mehrere Autos bei einem Unfall beschädigt worden. Ein 66-jähriger Lippstädter war mit seinem VW auf der Straße Am Rüsing unterwegs. Dort kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen drei auf Parkflächen abgestellte Fahrzeuge. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei, als der Lippstädter einfach sein Auto abstellte und ging, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern. Den Beamten gegenüber, die ihn an seiner Wohnung antrafen, bestand er darauf, keinen Unfall verursacht zu haben. Dabei wurde er zunehmend aggressiv. Ein Alkoholvortest ergab 0,0 Promille. Der entstandene Sachschaden wird auf 10000 Euro geschätzt. Der Führerschein des 66-Jährigen wurde sichergestellt. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell