Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven-Schmedehausen, Einbruchdiebstahl

SteinfurtSteinfurt (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (10.12.) zwischen 15.15 Uhr und 17.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße "Schmedehausen-Domhof" eingestiegen. Die Täter gelangten über das Flachdach der Garage zu einem Balkon. Dort hebelten sie die Balkontür auf. Im Haus durchsuchten die Unbekannten alle Räumlichkeiten. Schränke und Schubladen standen offen und deren Inhalt war teilweise auf dem Boden verstreut. Nach ersten Angaben stahlen die Täter zwei Schmuckstücke. Wie hoch der Wert der Beute ist konnte noch nicht gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

