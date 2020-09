Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Anwohner entdeckt Feuer

53919 Weilerswist (ots)

Am Samstagabend (23.05 Uhr) haben in der Verlängerung der Straße Am Lindchen circa vier Meter Grünfläche neben einem Wirtschaftsweg gebrannt.

Das Feuer wurde bereits vor Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten durch die Feuerwehr gelöscht.

Ein Anwohner hatte das Feuer entdeckt und den Notruf gewählt.

Derzeit liegen keine Hinweise auf einen Verursacher bzw. auf eine mögliche Ursache für den Brand vor.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell