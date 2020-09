Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Bürotrakt

53919 Weilerswist, Industriegebiet (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde in Weilerswist, im Industriegebiet in einen Bürotrakt eingebrochen. Erbeutet wurde ein Geldbetrag in mittlerer 4-stelliger Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/799-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell