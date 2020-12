Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Dumte, Einbruchsversuch

Steinfurt-DumteSteinfurt-Dumte (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag (08.12.) auf Mittwoch versucht, die Eingangstür der Grundschule auf der Dumter Straße aufzuhebeln. Den Einbrechern ist es aber nicht gelungen, die Tür zu öffnen. Unverrichteter Dinge brachen die Täter ihr Vorhaben ab. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht zurzeit noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich der Schule verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

