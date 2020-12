Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfallflucht

WesterkappelnWesterkappeln (ots)

Am Freitag (04.12.) ist an der Straße Gartenkamp ein Pkw beschädigt worden. Der weiße Skoda parkte in der Zeit von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 17. Das Fahrzeug war an der hinteren, rechten Seite beschädigt. Die Höhe des Sachschadens liegt etwa bei 2.000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge stammt die Beschädigung von einem größeren Fahrzeug, wie zum Beispiel einem Lkw. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

