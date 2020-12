Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Sachbeschädigung an KFZ

RheineRheine (ots)

Am frühen Montagmorgen (10.12.) ist die Polizei zu einem Einsatz in die Königseschstraße, in der Nähe der Kreuzung mit der Devesfeldstraße und dem Salzweg gerufen worden. Gegen 04.10 Uhr hörte dort ein Zeuge die Alarmanlage eines Autos, das gegenüber von seinem Haus geparkt war. Der Zeuge schaltete in seinem Zimmer das Licht an und ging ans Fenster. Dort konnte er an dem Audi TTS Roadster eine männliche Person erkennen. Als der Täter den Zeugen wahrnahm, flüchtete er mit einem Mountainbike in Richtung Berbomstiege. Die eingesetzten Beamten kontrollierten den Audi und stellten fest, dass das Cabriodach auf einer Länge von etwa 50 Zentimetern aufgeschlitzt war. Aus dem Inneren des Fahrzeugs wurde nichts entwendet. Der unbekannte Täter ist etwa 20 Jahre alt und trug zur Tatzeit eine dunkle Daunenjacke. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell