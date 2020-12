Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Steinfurt-Bu.Steinfurt-Bu. (ots)

Am Montag (07.12.) ist es gegen 19.40 Uhr an der Kreuzung Ochtruper Straße/Alexander-König-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 55-jähriger Emsdettener fuhr mit seinem Pkw auf der Ochtruper Straße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung mit der Alexander-König-Straße/Mühlenstraße wollte er nach rechts abbiegen. Dort stoppte er zunächst sein Fahrzeug, weil er Rotlicht hatte. Als die Ampel Grünlicht zeigte, bog der Emsdettener in die Alexander-König-Straße ein. Zur selben Zeit überquerte dort ein 51-jähriger Fußgänger aus Nordwalde die Alexander-König-Straße in Richtung Innenstadt. Er wurde vom Pkw erfasst und schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 51-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell