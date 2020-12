Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Radfahrerin schwer verletzt

Steinfurt-Bu.Steinfurt-Bu. (ots)

Am Montag (07.12.) ist gegen 13.00 Uhr eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Die 17-jährige Steinfurterin war auf dem Europaring auf dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Sie wollte dann an einer Fußgängergruppe vorbeifahren und machte durch Klingeln auf sich aufmerksam. Einer Zeugenaussage zufolge kam die 17-Jährige dann aus unbekannter Ursache ins Schlingern und stürzte. Dabei verletzte sie sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell