Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Unbekannte Täter hatten es am Wochenende auf ein Warengeschäft in der Hauptstraße abgesehen. Zwischen Samstag, 17.15 Uhr, bis Montag, 08.25 Uhr, drangen die Täter auf unbekannte Weise in das Geschäft ein. Hier hebelten sie eine Bürotür auf. Anschließend scheiterten die Einbrecher beim Versuch den Tresor aufzubrechen. Vermutlich ohne Beute flüchteten sie anschließend vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Schmallenberg: Metalldiebe schlugen in der Nacht auf Montag in einem Handwerkerbetrieb auf der Straße "Waidmannsruh" zu. Zwischen 18 Uhr und 07 Uhr brachen sie das Rolltor des Firmengebäudes auf. Anschließend entwendeten sie Kupferschrott, aber auch Baumaterialien wie Kupferrinnen. Vermutlich nutzten die Täter ein größeres Fahrzeug als Fluchtmittel. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.

