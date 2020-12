Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Pkw fährt in Scheune

RheineRheine (ots)

Am Dienstag (08.12.) ist die Polizei gegen 20.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße "Am Hemelter Bach" gerufen worden. Ein 18-jähriger Mann aus Rheine fuhr mit seinem Mercedes aus Bevergern kommend in Fahrtrichtung Rheine. In einer leichten Linkskurve verlor der 18-Jährige dann ersten Ermittlungen zufolge die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Scheune, bei der diverse Steine aus dem Mauerwerk herausgebrochen wurden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Rheinenser ins Krankenhaus.

