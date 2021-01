Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Fußgänger schwer verletzt

Wickede (ots)

Eine 67-jährige Autofahrerin aus Wickede befuhr am Mittwoch (20. Januar), gegen 7.15 Uhr, die Kirchstraße in Richtung Nordstraße. Circa 20 Meter vor der Einmündung zur Antoniusstraße querte ein 84-jähriger, dunkel gekleideter Fußgänger, die Straße. Die Autofahrerin bemerkte den Fußgänger aufgrund seiner dunklen Bekleidung zu spät, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Der verletzte Wickeder wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. (reh)

