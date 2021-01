Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

KördorfKördorf (ots)

Am 07.01.2021 ereignete sich in der Zeit von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr in der Ringstraße in Kördorf eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde eine Grundstücksmauer nicht unerheblich beschädigt. Das Fahrzeug, vermutlich ein Transporter, muss beim Rückwärtsfahren gegen die Grundstücksmauer gestoßen und ebenfalls am Fahrzeugheck beschädigt worden sein. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher sowie dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden.

