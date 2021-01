Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Langenbach bei Kirburg

57520 Langenbach bei Kirburg57520 Langenbach bei Kirburg (ots)

Am 06.01.2021 gegen 02:45 Uhr kam es in Langenbach bei Kirburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der bisher unbekannte Unfallverursacher befuhr die Hauptstraße (L285) aus Richtung Friedewald kommend in Fahrtrichtung Kirburg. Ausgangs einer Linkskurve kam das Fahrzeug zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Mauer mit Zaun. Anschließend geriet das Fahrzeug auf die linke Straßenseite, kam dort von der Fahrbahn ab und touchierte einen Laternenmast. Nach den Zusammenstößen setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es wurden Fahrzeugteile aufgefunden. Dem Spurenbild zufolge dürfte es sich um einen LKW, möglicherweise kleineren Typs, handeln. Hinweise zum Unfallhergang bzw. zu einem möglichen Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Hachenburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662 / 9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell