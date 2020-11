POL-LB: Markgröningen: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Grabenstraße und Schillerstraße in Markgröningen wurde am Donnerstag gegen 20:45 Uhr eine 32-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Die 32-Jährige kam mit ihrem Fahrrad über die Grabenstraße in Richtung der Vaihinger Straße, als ein 38-jähriger Mercedes-Lenker von der Schillerstraße kommend in die Grabenstraße einbiegen wollte. Hierbei übersah der 38-Jährige mutmaßlich die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin. In der Folge kam es zur Kollision und die 32-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort und brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 2.100 Euro geschätzt.

