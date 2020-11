Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Unfallflucht; Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Wohnhaus; Benningen am Neckar: Audi zerkratzt; Oberstenfeld: BMW-Lenker alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Besigheim: Unfallflucht

Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro forderte eine Unfallflucht am Donnerstag zwischen 10.40 Uhr und 13.45 Uhr in der Hauptstraße in Besigheim. Beim Rangieren auf dem Kelterparkplatz stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen geparkten VW. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, in Verbindung zu setzen.

Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstag brach ein noch unbekannter Täter zwischen 16.00 Uhr und 21.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Marienburger Straße in Bietigheim-Bissingen ein. Der Einbrecher hebelte ein Fenster des Hauses auf und stieg so ins Innere ein. Der Täter durchsuchte mehrere Zimmer und stieß auf Sparbücher sowie Schmuck, die er entwendete. Der Wert des Schmuckes dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07142/405-0 zu melden.

Benningen am Neckar: Audi zerkratzt

Zwischen Mittwoch 23.00 Uhr und Donnerstag 10.00 Uhr verübte ein noch unbekannter Täter eine Sachbeschädigung in der Marsstraße in Benningen am Neckar. Der Täter zerkratzte die rechte Fahrzeugseite eines Audi, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Sachschaden dürfte rund 1.500 Euro betragen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, entgegen.

Oberstenfeld: BMW-Lenker alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Zeugen konnten am Donnerstag gegen 15.15 Uhr eine Unfallflucht in der Wunnensteinstraße in Oberstenfeld beobachten und alarmierten die Polizei. Ein BMW-Lenker hatte ein Verkehrszeichen umgefahren und seine Fahrt anschließend in Richtung Stadtmitte fortgesetzt. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Marbach fahndete nach dem Verursacherfahrzeug und konnte einen unfallbeschädigten BMW unweit des Unfallorts feststellen. Die weiteren Ermittlungen führten die Beamten schließlich zur Wohnung eines 36-jährigen Tatverdächtigen. Dieser konnte dort angetroffen werden. Da die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 36-Jährigen wahrnahmen, führte er einen Atemalkoholtest durch. Dieser verlief positiv. Des Weiteren lagen Betäubungsmittel und Utensilien zum Konsum offen auf einem Tisch in der Wohnung. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Ein Drogenvortest ergab, dass der Mann vermutlich auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, als er in den Unfall verwickelt war. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Letztlich stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige mutmaßlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 3.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

