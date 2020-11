Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 30.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 07:10 Uhr auf der Markgröninger Straße in Ludwigsburg-Eglosheim ereignete. An der Kreuzung zur Strombergstraße mussten eine 63-jährige Ford-Lenkerin sowie ein 61 Jahre alter Renault-Lenker verkehrsbedingt auf der Markgröninger Straße anhalten. Dies erkannte ein nachfolgender 23-jähriger Fiat-Lenker mutmaßlich zu spät und fuhr vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf den Renault auf, der wiederum noch auf den Ford geschoben wurde. Im Zuge des Unfalls waren der Fiat sowie der Renault nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell