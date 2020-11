Polizeipräsidium Ludwigsburg

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

BAB 81 / BAB 8 /Leonberg: Polizei sucht Unfallzeugen nach Zusammenstoß zwischen Pkw und Lkw - insbesondere die Insassen eines VW Golf

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 14:00 Uhr auf der BAB 81 im Bereich des Autobahndreiecks Leonberg ereignete, sucht die Polizei dringend nach Zeugen. An der Anschlussstelle Leonberg-Ost wollte ein 47 Jahre alter VW Golf-Lenker auf die BAB 81 auffahren, um dann der BAB 8 in Richtung München weiter zu folgen. Als sich der VW-Lenker auf der Einfädelspur der Anschlussstelle befand, ist er mit einem Lkw zusammengestoßen, dessen 57-jähriger Fahrer zeitgleich den rechten Fahrstreifen der zweispurigen Überleitung zur BAB 8 von Heilbronn kommend in Richtung München befuhr. Während der Pkw-Lenker daraufhin vor Ort anhielt und die Polizei informierte, setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt zunächst fort. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der mit einem weiteren jungen Mann vermutlich in einem VW Golf saß, beobachtete den Vorfall und machte den Lkw-Fahrer durch das jeweils geöffnete Fenster, während der Fahrt auf der BAB 8 in Richtung München, auf das Unfallgeschehen aufmerksam. Im weiteren Verlauf nahm die Polizei den Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von etwa 4.000 Euro entstand auf. Leider sind von dem unbekannten Autofahrer und seinem Beifahrer keine Personendaten bekannt. Die beiden jungen Männer sowie weitere Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, in Verbindung zu setzen.

BAB 8 / Leonberg: Fahrzeugbrand

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Mittwoch gegen 09:55 Uhr ein Lkw Citroen Jumper auf der BAB 8 auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Leonberg-Ost in Brand. Aufgrund dessen war die Freiwillige Feuerwehr Leonberg mit vier Fahrzeugen und zwölf Wehrleuten im Einsatz. Der Lkw, der auf dem Standstreifen stand, konnte im weiteren Verlauf gelöscht werden. Im Zuge der Löscharbeiten musste die zweispurige Überleitung in Richtung Heilbronn sowie der rechte und kurzzeitig auch der linke Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn BAB 8 in Richtung Karlsruhe gesperrt werden. Hierdurch bildete sich ein Stau von etwa sieben Kilometern. Die Örtlichkeit wurde durch Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Ludwigsburg abgesichert. Schlussendlich musste der nicht mehr fahrbereite Lkw abgeschleppt werden. Der 28-jährige Fahrer blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Auf welche Summe sich der entstandene Sachschaden beläuft, ist derzeit nicht bekannt. Sämtliche Maßnahmen wurden gegen 11:25 Uhr beendet.

BAB 81 / Böblingen: Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Im Bereich der Anschlussstelle Böblingen/Hulb wollte am Mittwoch gegen 18:15 Uhr eine 30-jährige VW-Lenkerin auf die BAB 81 in Richtung Stuttgart auffahren. Zu diesem Zeitpunkt herrschte allerdings ein hohes Verkehrsaufkommen auf der Parallelfahrbahn der BAB 81, woraufhin die Autofahrerin auf dem Beschleunigungsstreifen anhalten musste. Ein nachfolgender 32 Jahre alter BMW-Lenker erkannte diesen Umstand und hielt ebenso an. Der dahinter fahrende 31-Jährige, der ebenfalls am Steuer eines VW saß, erkannte die Situation vermutlich nicht rechtzeitig und fuhr auf den BMW auf, der wiederum noch auf den VW der 30-Jährigen geschoben wurde. Durch den Aufprall wurde der 31-Jährige leicht verletzt. Ein hinzugezogener Rettungsdienst kümmerte sich im Anschluss vor Ort um den Verletzten. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Zwei der insgesamt drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

