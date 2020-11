Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: 14.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ludwigsburg

Nachdem ein 80-jähriger Mercedes-Lenker am Mittwoch gegen 15:05 Uhr in der Max-Eyth-Straße in Kirchheim am Neckar auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes einen Verkehrsunfall mit insgesamt 14.000 Euro Sachschaden verursacht hatte, entfernte er sich zunächst von der Unfallstelle um dann nach kurzer Zeit wieder zurückzukehren. Der Unfall passierte, als eine 60-jährige Honda-Lenkerin rückwärts aus einer Parklücke ausparken wollte. Sie bemerkte den 80-jährigen in seinem Mercedes noch und blieb stehen, trotzdem kollidierte der Mercedes mit dem hinteren rechten Heck des Honda. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Honda gegen einen daneben geparkten Opel eines 52-Jährigen geschoben. Nach der Kollision fuhr der Senior zunächst weiter um dann später an die Unfallstelle zurückzukommen. Auf die aufnehmenden Polizeibeamten machte der Mann den Eindruck, als ob er gesundheitliche Probleme habe. In der Folge untersagten die Polizisten ihm die Weiterfahrt und beschlagnahmten seinen Führerschein. Der Honda war so beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der 80-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

