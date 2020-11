POL-LB: Schwieberdingen: Feuerwehreinsatz; Remseck am Neckar: Unfallflucht; Ludwigsburg: Unfallflucht in der Marbacher Straße

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Schwieberdingen: Feuerwehreinsatz; Remseck am Neckar: Unfallflucht; Ludwigsburg: Unfallflucht in der Marbacher Straße

Ludwigsburg

Schwieberdingen: Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Schwieberdingen befand sich am Mittwoch gegen 11.20 Uhr im Drosselweg in Schwieberdingen bei einem Einsatz in einem Zweifamilienhaus. Eine Bewohnerin hatte in der Küche in einem Topf Öl erhitzt, als plötzlich ihr wenige Monate altes Kind in einem anderen Zimmer zu schreien begann. Die Frau kümmerte sich umgehend um den Säugling. Während dessen begann das Öl zu qualmen, worauf die Frau die Wohnung mit ihrem Kind verließ. Die eingetroffene Feuerwehr lüftete die verrauchten Räume. Es wurde niemand verletzt. Sachschaden entstand nicht.

Remseck am Neckar-Aldingen: Unfallflucht

Einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der am Mittwoch zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr im Hofener Weg im Industriegebiet Aldingen in eine Unfallflucht verwickelt war. Vermutlich beim Rangieren prallte der Unbekannte gegen einen VW, der auf einem Parkplatz stand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07154/1313-0 mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Unfallflucht in der Marbacher Straße

Am Mittwoch ereignete sich gegen 20.00 Uhr eine Unfallflucht in der Marbacher Straße in Ludwigsburg. Ein 20 Jahre alter Mitsubishi-Lenker war von Neckarweihingen kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Etwa 200 Meter vor der Kreuzung mit der Bottwartalstraße fuhr ein noch unbekannter Fahrzeuglenker vom Straßenrand aus an, ohne vermutlich auf den fließenden Verkehr zu achten. Der 20-Jährige wich diesem aus und prallte gegen die Bordsteinkante der Mittelinsel. Dabei platzte ein Vorderreifen und der Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit. Der Unbekannte setzte seine Fahrt indes in Richtung Stadtmitte fort. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen roten PKW der Marke Kia mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) gehandelt haben. Der Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, entgegen.

