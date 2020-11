Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Darmsheim: 55-jähriger Vermisster tot aufgefunden

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Der 55-Jährige, welcher am Montagabend aus Darmsheim als vermisst gemeldet wurde (wir berichteten), wurde tot gefunden. Er war am Mittwochvormittag in einem Waldstück bei Grafenau-Döffingen entdeckt worden. Es gibt keine Hinweise auf eine mögliche Fremdeinwirkung.

