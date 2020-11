Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt; Großbottwar: Unfall auf der L 1115

Steinheim an der Murr-Kleinbottwar: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein 39 Jahre alter Radfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er am Dienstag gegen 16.10 Uhr am Ortseingang von Kleinbottwar in einen Unfall verwickelt wurde. Der Radler befuhr die Straße "Lerchenhof" in Richtung der Ortsmitte. Als er die Paul-Aldinger-Straße queren wollte, kam es zum Unfall. Ein 58-jähriger VW-Transporter-Lenker, der in der Paul-Aldinger-Straße unterwegs war, wollte seinerseits die Kreuzung mit der Straße "Lechenhof" geradeaus überqueren. Vermutlich übersah er den 39-Jährigen und nahm ihm in der Folge die Vorfahrt. Die Freiwillige Feuerwehr Steinheim an der Murr befand sich mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften vor Ort. Sie mussten den Radfahrer befreien, da ein Bein zwischen Fahrradrahmen und Lenker eingeklemmt war. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Großbottwar: Unfall auf der L 1115

Am Dienstag ereignete sich gegen 18.15 Uhr auf der Landesstraße 1115 ein Unfall, bei dem eine 34 Jahre alte Frau leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von etwa 22.000 Euro entstand. Die 34-Jährige war von der Autobahnanschlussstelle Mundelsheim in Richtung Großbottwar unterwegs und wollte auch in Richtung Großbottwar abbiegen. Hierzu ordnete sie sich auf dem Linksabbiegestreifen ein. Mutmaßlich war sie im weiteren Verlauf von einem ungewöhnlichen Fahrmanöver eines vorausfahrenden Kleintransporters abgelenkt und bremste zunächst ab. Als sie ihren Abbiegevorgang anschließend fortsetzte, übersah sie einen auf der L 1115 entgegenkommenden 37 Jahre alten Opel-Fahrer. Die beiden Fahrzeuge kollidierten hierauf und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle durch Polizeibeamte geregelt. Es entstanden kurzfristige Verkehrsbehinderungen.

