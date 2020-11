POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Schlägerei zwischen Jugendlichen aufgrund Internet-Videos; Ludwigsburg: 12-Jähriger von Auto angefahren Polizei sucht Zeugen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Remseck am Neckar-Aldingen: Schlägerei zwischen Jugendlichen aufgrund Internet-Videos

Am Dienstag gegen 19:15 Uhr kam es an der Haltestelle Mühle in Aldingen zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Jugendlicher. Vermutlich Aufgrund eines Kommentars unter einem Tik-Tok Video sollte es ein klärendes Gespräch zwischen einer 15-Jährigen sowie einer 16-Jährigen und deren 14-Jähriger Freundin geben. Ohne Absprache brachte die 15-Jährige allerdings 8-10 weitere Jugendliche zu dem Treffen mit, die in der Folge auf die 16-Jährige eingeschlagen und eingetreten haben sollen, zudem habe man ihr Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Beim Eintreffen der Streifen war die Gruppe bereits flüchtig, trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Jugendlichen nicht mehr festgestellt werden. Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder möglichen Beteiligten machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Remseck am Neckar unter Tel. 07146 280820 zu melden.

Ludwigsburg: 12-Jähriger von Auto angefahren Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagnachmittag gegen 14:50 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung Schillerstraße/Schlachthofstraße in Ludwigsburg zu einem Unfall zwischen einem 12-Jährigen Radfahrer und einem bislang unbekannten Autofahrer. Der Radfahrer befuhr die Hoferstraße und überquerte auf Höhe des Schillerdurchlasses bei Grünlicht der dortigen Fußgänger- und Fahrradampel die Kreuzung zur Schlachthofstraße in Fahrtrichtung Martin-Luther-Straße. Als sich der Junge noch auf der Fahrbahn befand fuhr ein dunkler Pkw gegen sein Hinterrad, sodass er auf die Straße fiel. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle ohne sich um den Jungen zu kümmern, der glücklicherweise keine größeren Verletzungen erlitten hatte. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um ein neueres Modell eines dunklen Kombi. Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Unfallfahrzeug machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, 07141 185353, zu melden.

