POL-LB: Böblingen: Raser unterwegs; Böblingen: Frau attackiert - Polizei sucht Geschädigte

Böblingen: Raser unterwegs

Wegen grob fahrlässigem und rücksichtslosem Fahrverhalten ermittelt die Polizei in Böblingen gegen den 28-jährigen Fahrer eines VW, der am Montagabend gegen 19:40 Uhr im Bahnhofsbereich aufgefallen ist. Er hatte zunächst in der Talstraße ein Durchfahrtsverbot nicht beachtet und anschließend an der Einmündung der Karlstraße bei Rot angehalten. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr er vor einem Streifenwagen des Polizeireviers mit maximaler Beschleunigung davon, um an der Einmündung der Calwer Straße erneut stark abzubremsen. Dort konnten ihn die Polizisten einholen und kontrollieren.

Böblingen: Frau attackiert - Polizei sucht Geschädigte

Passanten verständigten am Dienstagabend gegen 20:05 Uhr die Polizei, nachdem ein Mann am Böblinger Bahnhof eine Frau attackiert hatte. Den Zeugenangaben zufolge hatte er die Unbekannte an den Armen gepackt, sie weggeschubst und versucht, ihren Kinderwagen umzuwerfen. Das habe die Frau jedoch verhindern können und wäre anschließend in eine S-Bahn eingestiegen. Den 37-järigen Tatverdächtigen trafen Polizisten noch vor Ort an und erteilten ihm einen Platzverweis. Die noch unbekannte, von dem Tatverdächtigen angegriffene Frau wird gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

