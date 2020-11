Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Eine Leichtverletzte und 10.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall; Holzgerlingen: Öl in Kanalisation abgelassen; Böblingen: Ford Ka aufgebrochen

Weil im Schönbuch: Eine Leichtverletzte und 10.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Vermutlich infolge von Unachtsamkeit ist ein 45-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 16:25 Uhr aus Richtung Tübingen kommend auf der L 1208 am Kreisverkehr Kälberstelle mit seinem Smart auf den vorausfahrenden BMW einer 58-jährigen Frau aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde deren Auto auf den Mercedes einer 33-Jährigen geschoben. Die 58-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Smart und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauern der Bergungsarbeiten musste die Landesstraße kurzzeitig gesperrt werden. Zur Beseitigung von ausgelaufenen Betriebsstoffen war die Feuerwehr Weil im Schönbuch mit elf Einsatzkräften am Unfallort.

Holzgerlingen: Öl in Kanalisation abgelassen

Ein bislang unbekannter Täter hat vermutlich am vergangenen Freitag, 20. November im Bereich des Kreisverkehrs Olgastraße/Charlottenstraße/Chrystal-Lake-Straße Öl in die Kanalisation eingebracht. Dadurch bildete sich im Regenrückhaltebecken ein Ölfilm, der von der Feuerwehr gebunden und anschließend von einem beauftragten Unternehmen abgesaugt werden. Der verursachte Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Personen, die Hinweise zu dem noch unbekannten Verursacher der Verschmutzung geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 41604-0, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: Ford Ka aufgebrochen

Im Zeitraum zwischen Samstag, 12:00 Uhr und Dienstag, 18:50 Uhr hat ein Autoknacker in der Elsa-Brändström-Straße an einem Ford Ka eine Seitenscheibe eingeschlagen und das Fahrzeug geöffnet. Er entwendete einen kleineren Bargeldbetrag und eine Kreditkarte, mit der in der Folge mehrere kleinere Zahlungen durchgeführt wurden.

