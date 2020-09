Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht und Beleidigung - Zeugen gesucht!

St.Goarshausen (ots)

Am Mittwoch, den 23.09.20 um ca. 17:50 Uhr kam es in der Wellmicher Straße in St. Goarshausen zwischen einem überholenden PKW und einer aus Gegenrichtung kommenden 3-köpfigen Radfahrergruppe zu einem Beinahe-Unfall. Hierbei musste der erste Radfahrer dieser Gruppe dem PKW plötzlich und unvermittelt nach rechts von der Fahrbahn über den Gehweg ausweichen, wobei er die Kontrolle über sein Rad verlor und stürzte. Der Beifahrer soll dabei mit einer abfälligen Geste eine weitere Radgruppe, welche in Richtung Wellmich unterwegs war, beleidigt haben. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, insbesondere die Teilnehmer der bisher namentlich unbekannten Radfahrergruppe, werden gebeten sich zu melden.

