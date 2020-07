Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Pfohren/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Motorradfahrer schwebt nach Verkehrsunfall in Lebensgefahr

Donaueschingen-Pfohren (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag um 16.50 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Pfohren und Neudingen gekommen. Ein 28 Jahre alter Pkw-Lenker befuhr die Kreisstraße 5753 von Neudingen in Richtung Pfohren. Kurz vor der Brücke über die B 31 wollte er nach links auf die Aufschleifung zur B 31 abbiegen. Hierbei übersah er einen auf der Kreisstraße aus Richtung Pfohren ordnungsgemäß entgegenkommenden 29-jährigen Motorradfahrer. Letzterer leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte jedoch eine Kollision mit dem Pkw nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß zog sich der Kradlenker lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach erfolgreicher Reanimation wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der 25 Jahre alte Beifahrerin im Pkw wurde schwer, der 28-jährige Fahrer leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße voll gesperrt und der Verkehr örtlich abgeleitet werden (AM).

