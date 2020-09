Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl vorderes Kennzeichen-Schild *** Zeugen-Aufruf ***

Ebernhahn (ots)

Im Tatzeitraum von Samstag, 19.09.2020, 20:30 Uhr, bis zum Sonntag, 20.09.2020, 08:30 Uhr, montierten bislang unbekannte Täter das vordere amtliche Kennzeichen-Schild von einem Pkw VW, Model: UP, ab und entwendeten es. Der Pkw stand im o.g. Tatzeitraum in der Ortslage Ebernhahn in der "Kapellenstraße" zum Parken abgestellt. Hiwneise nimmt die Polizeiinspektion Montabaur entgegen unter der Tel.-Nr.: 02602 - 9226 - 0

Rückfragen bitte an:

Polizeiinsp. Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell