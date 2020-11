Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Alkoholfahrt und Waffenbesitz

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 5.20 Uhr wurden Zeugen in der Tilsiter Straße in Sindelfingen auf Insassen eines BMW aufmerksam, die augenscheinlich mit Waffen hantierten. Als daraufhin verständigte Polizeibeamte eintrafen, flohen die Männer mit dem Fahrzeug, bis sie aufgrund eines Fahrfehlers auf einem Parkplatz des dortigen Einkaufzentrums zum Stehen kamen. Die zwei Insassen, ein 24-Jähriger und sein 22-jähriger Mitfahrer flohen zu Fuß weiter, wobei der 24-Jährige auf der Flucht eine Schreckschusswaffe wegwarf. Eine weitere Schusswaffe mit eingeführtem Magazin stellten die Polizeibeamten auf dem Fluchtweg des 22-Jährigen sicher. Als die Polizisten die Flüchtigen stellten, musste der Fahrer mit Handschließen gefesselt werden, da er Widerstand leistete. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm über 1,6 Promille, woraufhin der Führerschein beschlagnahmt wurde und er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Beide Waffen wurden beschlagnahmt und das Polizeirevier Sindelfingen ermittelt nun wegen Alkohol am Steuer und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

