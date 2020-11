Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Montag gegen 16:30 Uhr kam es am Böblinger ZOB zu einer Körperverletzung durch zwei bislang unbekannte Täter. Ein 17-Jähriger und seine 16-jährige Begleiterin hielten sich im Bereich der Fahrradständer auf, als zunächst ein unbekannter Täter offensichtlich grundlos verbal und schließlich auch körperlich aggressiv auf den 17-Jährigen zuging. Als dessen Begleiterin eingriff und versuchte den unbekannten Täter wegzustoßen, kam unvermittelt ein weiterer Unbekannter hinzu, der die 16-Jährige am Hals packte und würgte. Als ein Zeuge einschritt, ergriffen die beiden Täter die Flucht in verschiedene Richtungen. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zum Ergreifen der Täter. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 in Verbindung zu setzten.

