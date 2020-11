POL-LB: Kornwestheim: Zeugen nach Unfallflucht in Kornwestheim gesucht; Bietigheim-Bissingen: 17-Jähriger begeht Unfallflucht; Bietigheim-Bissingen: 39-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Kornwestheim: Zeugen nach Unfallflucht in Kornwestheim gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte am Montag in der Zeit von 06:50 Uhr bis 16:30 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Siegelstraße in Kornwestheim geparkten Mercedes CLS. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 13130 in Verbindung zu setzen.

Bietigheim-Bissingen: 17-Jähriger begeht Unfallflucht

Eine Zeugin beobachtete am Montag gegen 20:00 Uhr, wie ein zunächst unbekannter Fahrzeuglenker mit seiner Mercedes A-Klasse an der Zufahrt einer Tiefgarage in der Zwingerstraße in Bietigheim gegen einen dort geparkten BMW fuhr und dabei Sachschaden von etwa 1000 Euro anrichtete. Bei der Überprüfung der Anschrift der Fahrzeughalterin stellte sich heraus, dass der Mercedes zum Unfallzeitpunkt durch deren 17-Jährigen Sohn gefahren wurde. Dieser nimmt zwar am begleiteten Fahren ab 17 teil, war zum Unfallzeitpunkt aber eingetragene Begleitperson im Fahrzeug Den 17-Jährigen erwartet nun neben einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht auch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Bietigheim-Bissingen: 39-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Aufgrund einer Baustellenampel staute sich der Verkehr am Montag gegen 15:40 Uhr auf der L1125 in Richtung Sersheim, sodass die Fahrzeuge immer wieder verkehrsbedingt abbremsen mussten. Der 39-Jährige Fahrer eines Audi A4 erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf den Audi A1 einer vorausfahrenden, ebenfalls 39-jährigen Frau auf. Durch den Aufprall wurde deren Audi auf den vorausfahrenden BMW eines 31-Jährigen aufgeschoben. Die 39-Jährige zog sich Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Audi waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 19000 Euro.

