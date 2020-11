Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Falsche Polizeibeamte machen erneut Beute

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Die Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" führte am Montag in Schwieberdingen schon wieder zum Erfolg. Ein älteres Ehepaar erhielt gegen 11:30 Uhr einen Anruf von angeblichen Kriminalbeamten, die den Senioren durch geschickte Gesprächsführung einen unmittelbar bevorstehenden Einbruch vorgaukelten. Deshalb sei es notwendig, dass das Ehepaar seine Wertsachen zur Sicherheit der "Polizei" zu übergeben habe. In der Folge holten die Senioren einen fünfstelligen Bargeldbetrag aus einem Bankschließfach und legten das Geld an eine vorher von den Tätern bestimmte Stelle. Gegen 17:00 Uhr stellte das Ehepaar dann fest, dass das Geld nicht mehr da war.

In diesem Zusammenhang wird nochmal dringendst darauf hingewiesen, dass echte Polizeibeamte in absolut keinem Fall darauf drängen an sie Wertsachen auszuhändigen.

Trotz mehrfachen Warnhinweisen in allen Medien auf das erhöhte Aufkommen von Anrufbetrügereien kommt es immer wieder zu Fällen mit hohen Schadenssummen.

