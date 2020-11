Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach: Widerstand gegen Polizeibeamte bei Corona-Kontrolle; Murr: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigsburg

Marbach: Widerstand gegen Polizeibeamte bei Corona-Kontrolle

Bei einer Kontrolle zur Einhaltung der Regelungen der Corona-Verordnung am Marbacher Bahnhof hatten es die Beamten am Mittwochnachmittag mit einem renitenten 18-Jährigen zu tun. Sie sprachen den jungen Mann an, da er keine Mund-Nasen-Bedeckung trugEr reagierte darauf provokant und beleidigte die Polizisten. Aals sie daraufhin die Personalien des Mannes feststellen wollten, verweigerte er die Herausgabe seines Ausweises. Bei der folgenden Durchsuchung setzte sich der 18-Jährige schließlich so zur Wehr, dass er zu Boden gebracht werden musste. Hierbei zog sich einer der Beamten eine leichte Verletzung am Knie zu. Der 18-Jährige wurde im Anschluss zur Dienststelle verbracht, wo er sich bei den Beamten für sein Verhalten entschuldigte. Trotzdem erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Beleidigung und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Murr: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Mittwoch, den 04.11.2020 zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Robert-Bosch-Straße geparkten schwarzen Ford Kuga. Am Heck des Fahrzeugs entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Dessen ungeachtet setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Marbach, 07144 900 0, zu melden.

