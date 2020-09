Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Schlierbach: Einbruch am helllichten Tag in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am vergangenen Freitag (04.09.), gegen 16 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Rosenbusch eingebrochen. Nachdem der oder die Täter ein Fenster auf der Gebäuderückseite eingeschlagen hatten, entriegelten sie das Fenster und gelangten so ins Hausinnere. Im Obergeschoss des Hauses wurden alle Schränke und Kommoden geöffnet und durchwühlt. Über eine Terrassentür im 1. OG flüchteten der oder die Täter. Eine Nachbarin hatte zur Tatzeit Klirrgeräusche wahrgenommen. Als ein Angehöriger kurz nach 16 Uhr in das Haus ging, bemerkte er sofort das aufgebrochene Fenster. Im Außenbereich, vor der Terrassentür wurden vereinzelt am Boden liegende Schmuckstücke aufgefunden. Was genau gestohlen wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht exakt fest. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Täter das Haus fluchtartig verlassen haben. Die Sachbearbeitung hat die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug bemerkt haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-5555 bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell