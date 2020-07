Polizei Hagen

POL-HA: Größerer Stromausfall in Hagen - Ampeln ausgefallen, Notruf weiter erreichbar

Hagen (ots)

Aktuell gibt es in Hagen einen größeren Stromausfall. Nach bisherigen Informationen sind vor allem die Stadtteile Boele sowie Altenhagen betroffen. Die Innenstadt wird nach einem kurzen Ausfall wieder mit Strom versorgt. Nach ersten Informationen ist ein Umspannwerk in der Sedanstraße ausgefallen. Die Länge der Störungen ist bisher noch nicht absehbar. Durch den Stromausfall sind in der Stadt aktuell zahlreiche Ampeln ohne Funktion. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich im Notfall direkt über die 110 an die Polizei zu wenden. (ra)

