Polizei Hagen

POL-HA: Ein Leichtverletzter und 25.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 23. Juli, wollte ein 43-Jähriger um 15:45 Uhr mit seinem BMW an der Kreuzung Weststraße/Nöhstraße wenden. Dabei kollidiert der Schalksmühler mit dem entgegenkommenden Seat eines 30-Jährigen. Der Seat-Fahrer verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Die Weststraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde in Fahrtrichtung Wetter gesperrt werden. Da die Fahrzeuge Betriebsstoffe verloren hatten, reinigte die Feuerwehr die Fahrbahn. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Insgesamt entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von rund 25.0000 Euro. (ra)

