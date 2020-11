Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: 37-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand löst Polizeieinsatz in Leonberg aus

Ein 37-Jähriger löste aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes am Donnerstag gegen 00:10 Uhr einen Polizeieinsatz in Leonberg aus. Der Mann klingelte zunächst in der Klingenstraße an einem Haus und beleidigte und bedrohte die Anwohner. Er soll dabei auch versucht haben ins Haus zu kommen, indem er gegen die Eingangstüre trat. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte den 37-Jährigen in der Bahnhofstraße antreffen und in Gewahrsam nehmen. Da aufgrund des Verhaltens des Tatverdächtigen von einer akuten Fremdgefährdung auszugehen war, sollte der Mann in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden. Während der 30-minütigen Fahrt beleidigte der 37-Jährige die Beamten fortwährend mit einer breiten Palette an Kraftausdrücken und Bedrohungen. Da aufgrund seiner Ausführungen davon auszugehen war, dass er sich in den letzten Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten hatte, muss er nun neben Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Beleidigung auch mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz rechnen.

