Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vier Rundtische aus Pizzeria-Kellerraum gestohlen (11.05.2020)

Donaueschingen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in den zurückliegenden Wochen vier Rundtische aus einem Kellerraum einer Pizzeria in der Karlstraße. Der 63-Jährige Inhaber der Pizzeria bemerkte heute gegen 11 Uhr das Fehlen der Möbel, die jeweils einen Durchmesser von rund 120 cm haben. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden beträgt rund 200 Euro. Personen, die Hinweise auf den Verbleib der Tische geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, tel. 0771 / 83783-0, in Verbindung zu setzen.

