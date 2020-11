Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Einbruch in Lank-Latum - Kripo bittet um Hinweise

MeerbuschMeerbusch (ots)

Am Montag (02.11.), gegen 2:45 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem versuchten Einbruch in ein Geschäft auf der Hauptstraße im Zentrum von Lank-Latum.

Ein unbekannter Täter habe einen Gullideckel gegen die Schaufensterscheibe des Ladens geworfen, die dadurch stark beschädigt wurde, jedoch nicht zerbrach. Aufgrund von Zeugenaussagen liegt eine Beschreibung des Verdächtigen vor: männlich, circa 180 Zentimeter groß, breit gebaut, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover. Der Mann habe sich nach der Tat zu Fuß in Richtung Kemperallee entfernt. Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Der Gullideckel konnte an seinem Ursprungsort in der Nähe wieder eingesetzt werden.

Weitere Hinweise in diesem Fall nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat 23 in Meerbusch unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell