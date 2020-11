Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Autos am Hauptfriedhof aufgebrochen - Tatverdächtiger flüchtig

NeussNeuss (ots)

Am Samstag (31.10.), zwischen 1:30 Uhr und 1:45 Uhr, wurden an insgesamt sieben Autos in Neuss auf dem Parkplatz des Hauptfriedhofs an der Rheydter Straße, Ecke Konrad-Adenauer-Ring, jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und mehrere Gegenstände entwendet, unter anderem hochwertige Sonnenbrillen.

Laut Zeugenaussagen kann ein Tatverdächtiger wie folgt beschrieben werden: männlich, altersmäßig etwa Anfang 20, bekleidet mit einem schwarzen Trainingsanzug, einem schwarzen Hoodie sowie weißen Turnschuhen. Nach den Aufbrüchen entfernte er sich vermutlich zu Fuß in Richtung Glehner Weg. Eine Fahndung nach dem Verdächtigen verlief bislang ohne Erfolg.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche weitere Zeugen, sich telefonisch mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 14 in Neuss unter der Nummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei bittet um Vorsicht: Lassen Sie Nichts von Wert im Fahrzeug liegen, insbesondere nicht an von außen einsehbaren Stellen. Insbesondere die konkrete Chance auf schnelle Beute kann zu einem spontanen Tatentschluss führen. Das Resultat ist dann oft doppelt ärgerlich. Zum einen schmerzt der Verlust von wertvollem Gut, zum anderen sind die fälligen Reparaturen am Auto regelmäßig mit hohen Kosten und Aufwand verbunden.

