Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrecher im Kreis unterwegs - Kripo sucht Zeugen

Meerbusch, Kaarst, DormagenMeerbusch, Kaarst, Dormagen (ots)

Am Donnerstag (29.10.) ereigneten sich im Rhein-Kreis Neuss mehrere Wohnungseinbrüche.

Zwischen 13:30 Uhr und 23:00 Uhr stiegen unbekannte Täter über ein Fenster in die Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses in Meerbusch-Büderich am Laacher Weg ein und entwendeten Geld, Schmuck und Bekleidung.

In Kaarst-Holzbüttgen schlugen Einbrecher zwischen 17:00 Uhr und 22:00 Uhr an der Rotdornstraße an einem freistehenden Einfamilienhaus zu. Nachdem sie an der Terrassentür zunächst erfolglos versuchten, in das Haus zu gelangen, verschafften sie sich schließlich durch Aufhebeln der Balkontür Zutritt zum Wohnbereich und durchsuchten die Räumlichkeiten. Augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet.

An der Kieler Straße in Dormagen-Horrem wurde eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses zwischen 7:30 Uhr und 9:45 Uhr angegangen. Hier wurde nach Aufhebeln der Wohnungseingangstür Geld entwendet. Aufgrund von verdächtigen Geräuschen, die durch Zeugen wahrgenommen wurden, könnte sich die Tat gegen 8:00 Uhr ereignet haben.

In allen Fällen hat das zuständige Kriminalkommissariat 14 in Neuss die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist im Zusammenhang mit den drei Einbrüchen auf die Landeskampagne "Riegel vor!" hin:

Seien Sie aufmerksam für verdächtige Wahrnehmungen! Wählen Sie im Verdachtsfall den Notruf 110! Sichern Sie Ihr Zuhause! Ihre Polizei berät Sie kostenlos zum Einbruchschutz. Vereinbaren Sie einen Termin unter Telefon 02131/3000.

