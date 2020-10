Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizeibeamter hatte den richtigen Riecher - Bei Kontrolle Marihuana sichergestellt

NeussNeuss (ots)

Den richtigen Riecher bewies ein Motorradpolizist am Donnerstagmittag (29.10.) in Reuschenberg. Am Erlenweg kontrollierte er im Bereich der dortigen Sportanlage einen verdächtigen Mountainbiker. Dabei stellte er bei dem jungen Mann ein Alutütchen Marihuana sicher. Den 18-jährigen Neusser erwartet nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell