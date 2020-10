Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Straßensperrung nach Unfall auf der Weingartstraße - eine verletze Person

Neuss-DreikönigenviertelNeuss-Dreikönigenviertel (ots)

Am Donnerstag (29.10.), gegen 8:10 Uhr, kam es auf der Weingartstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine Neusserin von einer dortigen Parkplatzausfahrt auf die Weingartstraße zu fahren. Gleichzeitig befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Audi die Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Platz. Möglicherweise übersah die Neusserin beim Herausfahren aus der Zufahrt den Audifahrer, wodurch es zu einem Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer kam. Durch den Aufprall schleuderte das Fahrzeug der Neusserin in ein parkendes Auto. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Audifahrer verblieb nach ersten Informationen unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich gesperrt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Verkehrskommissariat geführt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell