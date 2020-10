Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trio überfällt Jugendlichen - Kripo sucht Zeugen

MeerbuschMeerbusch (ots)

Am Mittwoch (28.10.), gegen 18:50 Uhr, soll ein Jugendlicher im Meerbuscher Stadtteil Lank-Latum von drei Personen überfallen worden sein. Das Opfer sei zu dieser Zeit auf seinem Fahrrad auf der Kaiserswerther Straße, nahe der Einmündung zur Hauptstraße, unterwegs gewesen, als er plötzlich hinterrücks von seinem Fahrrad getreten worden sei. Am Boden liegend sei er weiter von drei Jugendlichen geschlagen und getreten worden, zu denen eine vage Beschreibung vorliegt: circa 16 bis 17 Jahre alt, allesamt dunkel gekleidet, eine Person circa 170 bis 180 Zentimeter groß. Die Tatverdächtigen hätten letztlich die Oberbekleidung (Pullover und T-Shirt) des Angegriffenen an sich genommen und seien daraufhin zu Fuß über die Wasserstraße in Richtung Schützenplatz geflüchtet. Der attackierte Jugendliche wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Das Kriminalkommissariat 23 in Meerbusch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer 02131 300-0.

