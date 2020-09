Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brandstiftung an einem abgestellten LKW

Worms, Am Rhein, Abstellfläche für LKW`s (ots)

Gegen 23:00 Uhr am Dienstag den 08.09.2020 geht die telefonische Mitteilung ein, dass auf einer Abstellfläche für LKW`s ein Auflieger brennen würde. Vor Ort wird festgestellt, dass unbekannte Täter die Ladung (Zellulose) auf einem Auflieger angezündet haben. Die schnell eingreifende Feuerwehr Worms kann schlimmeres verhindern, so das das Feuer nicht auf die Sattelzugmaschine und auch nicht auf die in unmittelbarer Nähe stehenden anderen LKW`s übergreifen kann. Personen werden keine verletzt, da zum Glück keine Fahrer in den Zugmaschinen schlafen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

