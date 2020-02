Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigungen an mehreren Pkw

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 13.02.2020, 22:30 Uhr und 14.02.2020, 07:00 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter in der Tilsitstraße an fünf in Höhe der Anwesen 28 bis 32 A am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen jeweils einen Teilbereich der zum Gehweg hin zeigenden Fahrzeugseiten und verursachte dadurch einen Gesamtschaden von ca. 2.000 EUR.

Folgende Fahrzeuge wurden angegangen:

- Opel Corsa, schwarz - Toyota Avensis, grau - Daihatsu Trevis, orange - Fiat Punto, grau - Fiat Panda, rot

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat und bittet die Bevölkerung um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in der Tatnacht. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



