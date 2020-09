Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Radfahrer überfallen und beraubt

Worms (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird durch Zeugen kurz vor Mitternacht beobachtet, wie drei Männer eine Person auf der B9 in Worms-Rheindürkheim niederschlagen und in einem PKW flüchten. Der 37-jährige Geschädigte fährt zunächst mit seinem Fahrrad auf dem Seitenstreifen der B9, Sommerdamm in Fahrtrichtung Mainz, als Höhe der Firma Proland GmbH drei unbekannte Männer aus einem PKW steigen, schnell die Fahrbahnseite wechseln und den Radler vom Fahrrad stoßen. Auf dem Boden liegend wird dem Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen und Pfefferspray gegen ihn eingesetzt. Aus dem mitgeführten Rucksack des wehrlosen Geschädigten entwenden sie dessen Bargeld. Bis die vorbeifahrenden Zeugen drehen und zur Hilfe kommen, haben sich die Täter bereits wieder in den dunklen PKW gesetzt und sind in Richtung Worms geflüchtet. Der Geschädigte wird mit Platzwunde am Auge und gereizten Schleimhäuten ins Krankenhaus gebracht. Ein Täter sei ca. 180 cm groß, habe schwarze Locken und wäre relativ athletisch gebaut. Er habe eine weiße Hose getragen. Die beiden anderen ca. 170 cm, einer davon korpulent.

